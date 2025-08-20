Aktris Dahlia Poland mulai menjalani proses perceraiannya dengan Fandy Christian. Dahlia sendiri mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama (PA) Badung, Bali, pada 28 Juli 2025.

Dahlia Poland menjalani mediasi kasus perceraiannya, Selasa 19 Agustus 2025. Dalam keterangannya, Dahlia Poland mengaku keputusannya sudah bulat untuk menceraikan Fandy dan ingin berpisah secara baik baik.

"Kalau tadi sih, akunya masih berpegang teguh sama keputusan aku sih," kata Dahlia Poland seusai mediasi di PA Badung.



