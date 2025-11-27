...

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Rievta Ikhwan, Jurnalis · Kamis 27 November 2025 13:25 WIB
A A A
GURU Besar FISIP Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Prof Henri Subiakto menyoroti perbedaan mencolok pada ijazah yang beredar, khususnya terkait penggunaan meterai. Dia mengatakan bahwa dokumen yang dikaitkan dengan Jokowi terlihat memakai meterai, sementara ijazah miliknya sendiri yang dikeluarkan UGM tahun 1987 tidak menggunakan meterai sama sekali. 
 
Menurutnya, kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai standar penerbitan ijazah di kampus tersebut. “UGM perlu memberikan klarifikasi resmi terkait perbedaan tersebut,” kata Henri dalam Podcast The Daily Buzz Okezone, Rabu (26/11/2025). 
 
Atas dasar itu dia pun mempertanyakan apakah perbedaan itu terjadi karena perubahan kebijakan, ketidakkonsistenan administratif, atau alasan lain yang harus dijelaskan secara transparan. 
 
Mantan Staf Ahli Menkominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa ini menegaskan, sebagai alumni, ia tentu percaya pada keaslian ijazahnya sendiri dan heran mengapa format dokumen lain bisa berbeda.
“UGM harus tampil memberikan keterangan yang tegas agar tidak muncul spekulasi berkepanjangan terkait keabsahan format ijazah yang berbeda tersebut,” ucapnya.

(zen)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini