...

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Rievta Ikhwan, Jurnalis · Rabu 19 November 2025 20:35 WIB
A A A
SIDANG Komisi Informasi Pusat (KIP) pada Senin (17/11/2025) bikin geger. Dalam persidangan, perwakilan KPU Solo menyebut telah memusnahkan arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi. 
 
Pernyataan itu kontan membuat Ketua Sidang Rospita Vici Paulyn emosi. Sebab, pemusnahan arsip seharusnya pada rentang lima tahun bila mengacu undang-undang. Penjelasan KPU Solo seketika menuai polemik di masyarakat. Tuduhan bahwa ijazah Jokowi palsu pun menguat.
 
Benarkah demikian? Ketua Umum Jokowi Mania (Joman) Andi Azwan angkat bicara terkait pro-kontra mengenai legalitas dan kelaziman prosedur pemusnahan dokumen tersebut.
 
Dia menyebut, hal itu sepenuhnya merupakan urusan administrasi internal KPU. “Saya tidak melihat itu ada kaitan dengan Pak Jokowi. Itu administrasi dari KPU sendiri, tidak ada hubungannya dengan beliau (Jokowi),” ujarnya dalam tayangan podcast The Daily Buzz di Okezone, Selasa (18/11/2025).

(zen)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini