Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Fitri Ramadhani, Jurnalis · Rabu 17 Desember 2025 19:22 WIB
Kematian tragis dua anggota mata elang di Kalibata oleh oknum polisi membuka kotak pandora bisnis leasing di Indonesia. Motor yang jadi pemicu diduga belum lunas ternyata sudah 4 kali berpindah tangan! Ini bukan lagi soal utang piutang, tapi soal nyawa.
 
Dalam Program 10 Minutes, Okezone mengupas tuntas mengenai kenapa aksi mata elang kerap memicu konflik berdarah. Lantas bagaimana evaluasi mendesak bagi perusahaan leasing terkait penggunaan jasa pihak ketiga, serta sampai kapan negara akan membiarkan persoalan utang berujung maut?

(zen)

