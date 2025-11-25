...

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Deivor Ismanto, Jurnalis · Selasa 25 November 2025 15:15 WIB
A A A
TEKA-TEKI masa depan Mauro Zijlstra mulai menemukan titik terang. Pemain diaspora Indonesia itu memberikan kode keras siap meninggalkan FC Volendam. Lantas kemana dia berlabuh?
 
Muncul spekulasi salah satu klub yang bakal menjadi pelabuhan yakni Persib Bandung. Dua pundit sepak bola Indonesia, Bung Yuke dan Labieb Sadat mengupasnya di episode ke-37 Podcast Locker Room! 
 
Dipandu Fadly Sungkara, mereka mengoprek kemungkinan Ziljstra merumput ke Indonesia. Kendati sepertinya mustahil, namun Locker Room memberikan banyak insight bahwa ada hal yang bisa saja terjadi.

(zen)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini