Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Rievta Ikhwan, Jurnalis · Kamis 20 November 2025 14:39 WIB
KETUA Umum Jokowi Mania, Andi Azwan, membuat pengakuan mengejutkan. Keputusannya berdiri sebagai relawan sekaligus loyalis Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ternyata berbuah tuduhan serius dari berbagai pihak yang tidak menyenanginya.
 
Andi Azwan mengaku telah menjadi sasaran fitnah keji oleh sejumlah individu. Dia tak ragu menyebut pihak yang menyudutkannya itu antara lain Rismon Sianipar, Mikhael Sinaga, dan James Siahaan.
 
Ketika ditanya mengenai isi fitnah tersebut, Azwan membeberkan bahwa tuduhan yang dialamatkan kepadanya sangat sensitif. 
 
“(Saya) disebut sebagai keturunan PKI, terlibat dalam kasus TPPU KPK terkait kasus Noel, dan bahkan difitnah tidak pernah menunaikan salat Jumat dan tidak mengetahui arah kiblat,” kata Andi Azwan dalam Podcast The Daily Buzz di Okezone, Selasa (18/11/2025).

(zen)

