PERGERAKAN transfer Persib Bandung lagi panas-panasnya! Kabar yang beredar Maung Bandung mengincar beberapa pemain andalan Timnas Indonesia, seperti Joey Pelupessy hingga Marten Paes.

Rumor panas tak hanya itu. Calon pelatih baru Timnas Indonesia juga sedang ramai! Nama John Herdman digadang-gadang akan mengisi kekosongan kursi kepelatihan di Garuda!

Apakah betul? Semua dibahas di Podcast Locker Room bersama Pengamat Sepak Bola Bung Ropan. Tentu saja bareng host Fadly Sungkara dan Redaktur Olahraga Okezone Ramdani Bur.

