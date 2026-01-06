PASUKAN khusus Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro di kediamannya, Caracas, Sabtu (3/1/2026). Dalam operasi militer bersandi “Operation Absolute Resolve”, serdadu bersenjata lengkap juga menangkap istri Maduro, Cilia Flores.

Penggerebekan tak pelak menggemparkan dunia. Sejumlah pemimpin dunia menilai tindakan Trump sembrono dan melanggar hukum internasional. Mereka pun mendesak agar Maduro dibebaskan.

Namun di luar itu, operasi ini juga membuat banyak pihak mengernyitkan dahi. Bagaimana bisa sekelas Presiden begitu mudah ditangkap? Tidakkah pasukan pengamanan presiden yang lazimnya berkualifikasi tempur tertinggi telah siaga dan akan sigap melindungi?

Pakar Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah menilai insiden tertangkapnya Presiden Maduro di kediamannya sendiri sebagai peristiwa yang sangat tidak lazim dari sisi keamanan. Kenapa? Ini mengingat secara teori pasukan pengamanan presiden memiliki prinsip kesetiaan, kewaspadaan, dan pengamanan melekat setiap saat

Kendati demikian, Reza menilai operasi AS yang terkesan begitu mulus sesungguhnya tak mengagetkan. Dalam kondisi negara yang bergejolak dan penuh ketegangan politik, celah keamanan tetap bisa terjadi.

“Termasuk kemungkinan adanya campur tangan atau operasi intelijen asing yang berpotensi melemahkan sistem pengamanan bahkan di wilayah paling vital,” kata Reza ketika hadir sebagai narasumber live podcast The Daily Buzz Okezone, Senin (6/1/2026).

