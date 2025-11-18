...

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Rievta Ikhwan, Jurnalis · Selasa 18 November 2025 19:15 WIB
A A A
PAKAR Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menyoroti langkah Presiden ke-7 RI yang hanya menunjukkan ijazahnya kepada wartawan, meskipun tidak boleh difoto. Dia heran kenapa Jokowi tidak menunjukkan kepada Roy Suryo dkk maupun pihak lain. 
 
“Dia bilang, ‘Tapi saya enggak mau menunjukkan sama orang-orang itu,’ maksudnya rombongan Roy Suryo,” ujar Trubus dalam perbincangan di Podcast The Daily Buzz Okezone, Senin (17/11/2025)..
 
Trubus juga mencermati perihal ijazah Jokowi yang pernah dibawa ke laboratorium forensik untuk pemeriksaan, bahkan sempat ditahan selama sekitar dua bulan. Meski begitu, tidak ada kejelasan juga mengenai perkara ini.
 
Menurutnya, polemik ijazah ini menjadi isu yang melelahkan bagi sebagian pihak, namun membangkitkan antusiasme bagi kelompok lain. Ia menilai dinamika tersebut tidak lepas dari adanya kepentingan politik dan dukungan tertentu.
 
“Enggak mungkin enggak ada apa-apanya. Enggak ada makan siang gratis,” ujarnya. Trubus menegaskan bahwa isu ini telah melebar jauh dari substansi awal dan berkembang hingga menyentuh ranah yang menurutnya tidak lagi relevan dengan persoalan ijazah itu sendiri.

(zen)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini