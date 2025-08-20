...

Darius dan Donna LDR-an, Ada Apa? hingga Nikita Mirzani Dapat angin segar saat sidang

Kemas Nurrachman , Jurnalis · Rabu 20 Agustus 2025 12:25 WIB
Darius Sinathrya dan Donna Agnesia harus melakukan LDR atau Long Distance Relationship. Darius harus berada di Jakarta, sementara sang istri harus berada di eropa.
 
Keduanya harus menjalani LDR yang cukup lama. Sebenarnya mengapa mereka menjalani hubungan Jarak jauh ini?
 
Sementara itu, dalam sidang dugaan pemerasan dengan terdakwa Nikita Mirzani, pengadilan menerapkan aturan ketat dengan membatasi jumlah pengunjung. Meski demikian, saksi meringankan membuat Nikita bisa sedikit tersenyum kali ini.

