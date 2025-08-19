...

Nikita Mirzani: Kalau Reza Gladys Miskin, Saya Transfer Rp5 Miliar

Kemas Nurrachman , Jurnalis · Selasa 19 Agustus 2025 18:03 WIB
Terdakwa kasus dugaan pencemaran nama baik dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Nikita Mirzani mengaku siap mengirimkan uang Rp4 miliar untuk Reza Gladys.
 
Nikita bahkan bersedia menambahkan Rp1 miliar lagi untuk Reza Gladys jika hal tersebut bisa menyelesaikan perkara yang menjeratnya.
 
“Saya punya uang, buat saya Rp 4 miliar itu kecil untuk saya. Kalau Reza (Gladys) miskin, enggak punya uang, nanti (saya transfer) Rp4 miliar, saya tambahin Rp1 miliar ya,” ujar Nikita Mirzani usai persidangan

