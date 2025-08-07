...

Nikita Mirzani Geram, Hakim Kembali Tolak Permintaannya Putar Bukti Rekaman Suara

Kemas Nurrachman , Jurnalis · Kamis 07 Agustus 2025 21:09 WIB
Sidang kasus pemerasan Nikita Mirzani kembali berlangsung panas ketika sang aktris meminta bukti rekaman suara yang diduga pihak Reza Gladys diputar di persidangan. Permintaan tersebut menjadi awal perdebatannya dengan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Kamis (7/8/2025).
 
"Yang Mulia, izin sebelum saya duduk di sebelah kuasa hukum, izinkan saya memutar rekaman ini," kata Nikita Mirzani.
 
Hakim Ketua kemudian menolak permintaan ibu tiga anak tersebut dengan alasan hal itu di luar proses persidangan yang berlangsung. 
 
"Seperti sudah disampaikan di awal persidangan, jika ada transaksional dalam perkara ini, baik itu melibatkan orang dalam maupun orang luar, silakan dilaporkan kepada pihak berwajib," ungkap hakim.

