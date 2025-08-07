Harga jengkol melonjak drastis hingga Rp120.000 per kilogram, jauh lebih mahal dibandingkan harga daging ayam. Kenaikan ini terjadi di berbagai pasar, salah satunya Pasar Bogor.

Pedagang mengaku biasanya harga jengkol hanya sekitar Rp40.000–Rp50.000 per kg. Menurut para pedagang, kelangkaan pasokan akibat musim tanam yang tidak optimal, cuaca ekstrem dan distribusi yang terganggu.

Dampaknya, banyak rumah makan seperti warteg dan rumah makan Padang terpaksa menghilangkan menu jengkol dari daftar sajian karena tidak lagi ekonomis.

(rvt)

Follow Berita Okezone di Google News