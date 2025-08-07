Memed, inilah julukannya di komunitas sound horeg. Kini ia tengah viral di media sosial karena penampilannya yang seakan kurang tidur, dengan mata yang sayu.

Meski demikian, pemilik nama asli Ahmad Abdul Azis ini memang memiliki keturunan bermata sayu dan sipit.

Kini, karena setelan musiknya, Memed Thomas Alva Edison kerap sliweran di media sosial. Bahkan, akun resmi klub sepak bola Italia, Juventus, juga mengunggah Memed saat bekerja.

Ia menekuni dunia sound horeg dari hobi, saat diajak orang tuanya yang merupakan pemilik sound system pada 2018 lalu. Kini, dari hobi ini, menjadi rezeki bagi istri dan satu buah hatinya.

Ia berharap sound horeg tetap dapat eksis, karena banyak orang yang menggantungkan hidup dari dunia sound horeg, termasuk UMKM yang mengikuti event-event sound horeg.

Pemuda 28 tahun ini mengaku, saking padatnya jadwal, Memed rata-rata hanya tidur tiga sampai empat jam setiap hari.

Pola tidurnya juga berubah. Bila umumnya orang tidur pada malam hari, kini diganti pada pagi hari usai pulang bekerja. Pada sore hari, ia harus kembali mencoba sound system yang akan dibawa ke event sound berikutnya.

(rvt)

Follow Berita Okezone di Google News