Teka-teki Akhirnya Terungkap! Polisi Pastikan Sidik Jari di Lakban Milik Diplomat Arya Daru

Tim Okezone, Jurnalis · Selasa 29 Juli 2025 22:53 WIB
Polda Metro Jaya telah merampungkan proses penyelidikan kasus meninggalnya diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arya Daru Pangayunan (ADP), yang ditemukan tewas secara tragis dengan badan terlilit lakban. Polisi menemukan sidik jari pada lakban kuning yang terlilit di badan ADP.
 
Hal itu diungkapkan oleh perwakilan Pusident Bareskrim Polri, Aipda Sigit Kusdiyanto saat jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Selasa (29/7/2025).
 
Ia membeberkan, pihaknya telah memeriksa sidik jari pada barang bukti dengan berlandaskan kaidah keilmuan yang ada. Ia berkata, ada kriteria sidik jari yang sama ditemukan pada barang bukti yang diperiksa.

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

