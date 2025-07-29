Teman satu angkatan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 1980 Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Mulyono, menyebut semasa kuliahnya tidak ada jurusan sama sekali.

Hal tersebut disampaikan Mulyono saat menghadiri acara reuni alumni angkatan 1980 Fakultas UGM di Sleman, Yogyakarta, Sabtu (26/7/2025).

Bahkan, Mulyono juga tidak tahu menahu terkait jurusan Teknologi Kayu yang selama ini diketahui sebagai jurusan kuliah Jokowi.

(rvt)

