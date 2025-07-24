Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi proses naturalisasi pemain keturunan tambahan untuk Timnas Indonesia akan diproses pada Agustus 2025. Ia akan menghadap Presiden RI Prabowo Subianto agar dimudahkan.

Erick beberapa waktu lalu mengonfirmasi ada dua pemain keturunan yang akan dinaturalisasi. Sementara, di saat bersamaan, ada pula Mauro Zijlstra yang akan memulai proses.

(rvt)

