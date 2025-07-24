...

Malang Ricuh Gegara Sound Horeg! Warga VS Peserta Karnaval, MUI Turun Tangan

Tim Okezone, Jurnalis · Kamis 24 Juli 2025 17:42 WIB
Meski sudah memperoleh fatwa haram dari MUI dan mendapat banyak penolakan dari masyarakat, keberadaan sound horeg atau truk audio berdaya besar tetap menjadi pilihan sebagai perayaan atau peserta karnaval. Bahkan di Kota Malang, keributan dan aksi pukul terjadi karena suara keras dari sound dirasa mengganggu.
 
Keributan dan aksi pukul antara warga dengan peserta karnaval terjadi saat perayaan bersih desa Kelurahan Mukyorejo, Sukun, Kota Malang, beberapa hari lalu.
 
Dalam video amatir milik warga, terlihat seorang warga memprotes kehadiran sound horeg karena dirasa mengganggu. Merasa tidak terima, peserta sound horeg pun mengeroyok warga tersebut.
 
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyesalkan kejadian itu dan masih menunggu regulasi dari Pemprov Jatim terkait penggunaan sound horeg di Kota Malang.

