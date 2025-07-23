Ayah Sarwendah Tan, Hendrik Lo, akan dikremasi di Rumah Duka Grand Heaven, Pluit, Jakarta Utara, pada hari (23/7/2025). Setelah prosesi tersebut, pihak keluarga akan langsung melarung abu jenazah di Laut Ancol.

Berdasarkan pantauan Okezone pada Rabu (23/7/2025) pagi, pihak keluarga terus berdatangan untuk melakukan berbagai persiapan sebelum proses kremasi jenazah. Para pelayat sebagian besar mengenakan kaos putih sebagai bentuk penghormatan untuk mendiang.

Petugas rumah duka juga terlihat sibuk lalu lalang memindahkan beberapa barang. Para biksu juga terlihat hadir untuk melakukan persiapan doa bersama. Namun sejauh ini, belum terlihat kehadiran Sarwendah maupun adik-adiknya di rumah duka.

(rvt)

