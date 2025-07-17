...

Sindikat Pengedar Uang Palsu di Sleman Ditangkap, Modus Top-Up Saldo DANA

Jusep Kurnia, Jurnalis · Kamis 17 Juli 2025 15:54 WIB
A A A

Ketiga orang anggota sindikat pengedar uang palsu yang ditangkap polisi ini masing-masing berinisial S (31 tahun), RS (22 tahun), dan MY (23 tahun). Mereka diciduk petugas tim Reskrim Polsek Tempel di Magelang, Jawa Tengah, setelah sempat beberapa hari kabur dari kejaran polisi. Modus operandi yang dilakukan pelaku yakni melakukan top-up atau pengisian saldo pada akun dompet digital "DANA" di sebuah konter handphone di kawasan Jalan Magelang Kilometer 17, Tempel, Sleman. Saat melakukan aksinya, para pelaku mengenakan masker dan segera pergi setelah menyerahkan uang palsu pecahan seratus ribuan, sebelum kasir memeriksa keaslian uang tersebut. Berdasarkan hasil penyidikan, uang palsu itu didapatkan pelaku dari seseorang di Magelang, Jawa Tengah, dan mereka berperan sebagai pengedar dan penyetor. Selain di Tempel, sindikat pengedar uang palsu itu juga telah beraksi di wilayah Ngaglik, Godean, dan Kulonprogo.

(kur)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini