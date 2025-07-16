...

Timnas Indonesia dan Mimpi Besar Menuju Piala Dunia 2026

Rievta Ikhwan, Jurnalis · Rabu 16 Juli 2025 15:57 WIB
Timnas Indonesia resmi melaju ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, menjadi satu dari enam tim tersisa yang masih berpeluang tampil di ajang tertinggi sepakbola dunia. Setelah penampilan impresif melawan tim-tim kuat seperti Australia, Arab Saudi, China, dan Bahrain, Garuda membuktikan bahwa mereka bukan lagi kuda hitam, melainkan pesaing serius.
 
Drawing babak keempat akan digelar 17 Juli 2025 di Kuala Lumpur, menentukan lawan dan lokasi pertandingan dalam format mini turnamen yang menantang. Meski kontroversi pembagian pot dan tantangan non-teknis seperti cuaca serta tekanan publik menanti, Indonesia kini diperkuat generasi emas yang matang, perpaduan pemain lokal dan diaspora yang tampil di Eropa, serta pelatih berpengalaman Patrick Kluivert yang membentuk identitas permainan modern.
 
Hanya dua laga, satu kemenangan, dan satu hasil imbang bisa membawa Indonesia ke Amerika Utara. Mimpi Piala Dunia 2026 bukan lagi angan ini nyata dan tinggal selangkah lagi. Mari dukung Garuda!

