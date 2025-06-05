Marsha Aruan mengungkapkan keseriusannya dalam dunia olahraga padel yang telah ia tekuni sejak 2023, jauh sebelum tren ini ramai di Jakarta. Ia menegaskan bahwa keikutsertaannya bukan karena FOMO, melainkan karena memang sudah fokus menjalani padel sejak lama.

Dalam agenda pertandingan hari ini, Marsha menyampaikan bahwa dirinya tetap fokus dan menikmati setiap prosesnya. Selain padel, Marsha juga aktif menjaga kesehatan dengan rutin berolahraga jenis lain dan menerapkan pola makan sehat demi menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh.

(fru)

