Momen ulang tahun ke-18 Fajar Sadboy berlangsung penuh kejutan dan kebahagiaan. Di hari spesialnya, Fajar mendapat kejutan tak terduga dari keluarga dan teman-teman terdekat. Tanpa mengetahui apa pun, Fajar terlihat bengong dan tak bisa menyembunyikan ekspresi terkejutnya saat kejutan diberikan.

Suasana hangat dan penuh tawa mewarnai perayaan sederhana namun berkesan ini, menjadi bukti kuatnya dukungan dari orang-orang tercinta di sekelilingnya.

(fru)

