Tya Ariestya dan suaminya, Irfan Ratinggang, berangkat ke Tanah Suci Mekkah untuk menunaikan ibadah haji pada Jumat (30/5/2025). Keduanya melaksanakan ibadah haji lewat program Haji Plus atau yang biasa disebut juga ONH Plus.

Pasangan ini mengaku tidak menyangka bisa naik haji tahun ini. Mereka merasa sangat bersyukur karena berangkat di usia yang masih terbilang muda.

Sumber dari FTNews: https://www.ftnews.co.id/bukan-furoda-tya-ariestya-dan-suami-pergi-haji-jalur-onh-plus

