Kabar mengejutkan datang dari dunia hiburan Tanah Air. Artis senior Jaja Mihardja tengah berjuang melawan infeksi paru-paru dan ginjal yang dideritanya.

Kondisinya yang menurun membuat banyak pihak merasa prihatin, termasuk presenter Ruben Onsu yang menyempatkan diri menjenguk sang legenda.

Momen haru pun terjadi saat Jaja tak kuasa menahan air mata melihat kehadiran Ruben Onsu.

(fru)

