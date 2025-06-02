...

Ruben Onsu Siap Tunaikan Ibadah Haji, Gelar Syukuran Bersama Keluarga dan Sahabat

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Senin 02 Juni 2025 10:30 WIB
Ruben Onsu yang akan berangkat haji, menggelar syukuran walimatus safar di rumahnya beberapa waktu lalu. Tampak hadir, keluarga besarnya dari pihak ibu dan orang tua angkatnya. 
 
Tak ketinggalan hadir Desy Ratnasari, Inul Daratista dan sahabat lainnya. Aura bahagia dan optimis Ruben menjadi haji mabrur terpancar dari wajahnya. Betapa tidak, Ruben di lepas ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji oleh orang-orang dekat tercintanya.
 
 

