Presiden Prabowo memimpin upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6/2025). Upacara digelar di Halaman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta.

Prabowo tiba pukul 09.00 WIB dan disambut oleh siswa-siswi Sekolah Dasar. Wakil Presiden Gibran Rakabuming juga tampak hadir dalam upacara tersebut.

Tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2025 adalah "Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya".

Upacara diawali dengan penghormatan kebesaran kepada inspektur upacara. Kemudian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta yang dipimpin Prabowo.

Reporter: Binti Mufarida

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News