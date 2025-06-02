...

Presiden Prabowo Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila

Binti Mufarida, Jurnalis · Senin 02 Juni 2025 10:31 WIB
Presiden Prabowo memimpin upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6/2025). Upacara digelar di Halaman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta.
 
Prabowo tiba pukul 09.00 WIB dan disambut oleh siswa-siswi Sekolah Dasar. Wakil Presiden Gibran Rakabuming juga tampak hadir dalam upacara tersebut.
 
Tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2025 adalah "Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya". 
 
Upacara diawali dengan penghormatan kebesaran kepada inspektur upacara. Kemudian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta yang dipimpin Prabowo. 
 
Reporter: Binti Mufarida 
 

