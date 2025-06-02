...

Hari Lahir Pancasila 2025, Presiden Prabowo Ajak Lembaga Negara Berbenah

Binti Mufarida, Jurnalis · Senin 02 Juni 2025 11:01 WIB
Presiden RI, Prabowo Subianto berpidato di upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat pada Senin, (2/6/2025).
 
"Atas nama rakyat Indonesia, saya memperingati semua unsur di semua Lembaga segera benah diri, segera bersihkan diri, karena negara akan bertindak," ujar Presiden Prabowo.
 
"Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara, akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu. Tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana, yang tidak setia pada negara yang melanggar undang-undang akan kita tindak," lanjutnya. 
 
Menteri Kabinet Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming juga terlihat hadir pada upacara ini.
 
Selain itu, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati juga hadir.
 
 
