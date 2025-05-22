Gubernur Jakarta, Pramono Anung meresmikan rute TransJabodetabek T31 PIK 2–Blok M, Kamis (22/5/2025). Pramono Anung didampingi Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah.

Rute sepanjang 72,8 km ini memiliki 24 halte dan dilayani oleh 20 bus. Nantinya, rute ini akan beroperasi pada pukul 05.00–22.00 WIB. Tarif berlaku Rp2.000 (05.00–07.00 WIB) dan Rp3.500 (07.00–22.00 WIB).

