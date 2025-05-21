...

Zahrotun Ulina Berhaji di Usia 18 Tahun, Gantikan Sang Ayah yang Telah Wafat

Ramdani Bur, Jurnalis · Rabu 21 Mei 2025 12:33 WIB
Zahrotun Ulina menerima amanah berhaji menggantikan sang ayah yang wafat akibat gagal ginjal pada 2020. Saat itu, Lina baru berusia 13 tahun dan diminta sang ayah untuk meneruskan niat hajinya tersebut.
 
Sebagai anak kedua dari tiga bersaudara Lina dipilih karena kakaknya telah menikah. Ia kini menunaikan haji bersama ibunya, Khusnul Khatimah. 
 
Pemberkasan hajinya baru dilakukan setelah ia genap 18 tahun. Menjelang puncak haji 2025, Lina bersiap menjalankan ibadah dengan sepenuh hati sebagai bentuk bakti kepada almarhum ayahnya.
 
Reporter: Ramdani Bur
 

(rns)

