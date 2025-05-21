Jenazah suami Najwa Shihab, Ibrahim Sjarief Assegaf dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, Rabu (21/5/2025). Prosesi pemakaman almarhum Ibrahim diwarnai hujan deras.

Hujan mulai mengguyur area makam sekira pukul 09.00 WIB. Sementara, rombongan jenazah baru tiba pada pukul 10.15 WIB.

Tampak di lokasi Quraish Shihab hadir di tengah guyuran hujan. Terlihat pula Aktor Sujiwo Tejo datang sembari membawa payung.

Sebelumnya, almarhum Ibrahim meninggal dunia, Selasa (20/5/2025). Almarhum meninggal setelah berjuang melawan stroke dan diabetes.

