Ibrahim Sjarief Assegaf, suami Najwa Shihab akan dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, Rabu (21/5/2025). Tenda pelayat hingga karangan bunga telah disiapkan sejak pagi.

Jenazah almarhum masih disemayamkan di rumah duka di kawasan Cilandak Timur. Diketahui, prosesi pemakaman hanya dihadiri oleh laki-laki. Sementara pelayat perempuan diminta menyampaikan belasungkawa di rumah duka.

Ibrahim wafat di usia 54 tahun di RS Pusat Otak Nasional, Selasa (20/5/2025). Suami Najwa Shihab itu wafat akibat komplikasi stroke dan diabetes.

