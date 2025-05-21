...

Suasana Haru Jelang Pemakaman Suami Najwa Shihab di TPU Jeruk Purut

Ravie Wardani, Jurnalis · Rabu 21 Mei 2025 10:19 WIB
Ibrahim Sjarief Assegaf, suami Najwa Shihab akan dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, Rabu (21/5/2025). Tenda pelayat hingga karangan bunga telah disiapkan sejak pagi.
 
Jenazah almarhum masih disemayamkan di rumah duka di kawasan Cilandak Timur. Diketahui, prosesi pemakaman hanya dihadiri oleh laki-laki. Sementara pelayat perempuan diminta menyampaikan belasungkawa di rumah duka.
 
Ibrahim wafat di usia 54 tahun di RS Pusat Otak Nasional, Selasa (20/5/2025). Suami Najwa Shihab itu wafat akibat komplikasi stroke dan diabetes.
 
Reporter: Ravie Wardani 
 

(fru)

