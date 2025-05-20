Selamat datang di Channel MasterChef Indonesia Season 12.

Chef Juna, Chef Rudy Choirudin & Chef Renatta Moeloek akan mencari siapa yang pantas menjadi the next MasterChef Indonesia Season 12!

Kompetisi memasak terbesar yang pastinya sayang untuk kamu lewatkan! jadi siapa kontestan favoritmu pada season ini?

SAKSIKAN! MasterChef Indonesia Season 12 mulai Sabtu & Minggu pukul 15.45 WIB hanya di RCTI!

Baca artikel: 4 Kue Kering Sering Muncul Saat Lebaran

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News