Syahrini mencuri perhatian di Festival Film Cannes 2025.

Di hari kedua, ia tampil memukau dengan gaun hitam beraksen emas. Lewat Instagram Stories, Syahrini membagikan momen dirinya melenggang di red carpet.

Namun yang paling mencuri perhatian, malam sebelumnya Syahrini dan Reino Barack dinner bareng Angelina Jolie. "What a lovely dinner with Chopard and Angelina Jolie," tulisnya.

Sebagai informasi, Syahrini hadir bukan sekadar gaya-gayaan. Ia diundang resmi ke gala dinner Listen to Her Parole dan menerima penghargaan UNESCO untuk Outstanding Achievement in Entertainment, Influence, & Global Cultural Impact.

(rns)

