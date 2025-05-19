Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengecek langsung proses normalisasi Kali Cakung Lama, Senin (19/5/2025) pagi. Ia didampingi Plt. Kepala Dinas SDA Ika Agustin dan Wali Kota Jakut Hendra Hidayat.

Diketahui, proses pengerjaan dibagi dalam 11 segmen dan membentang di wilayah Kelapa Gading hingga Cilincing. Normalisasi ini diharapkan menjadi solusi banjir yang kerap terjadi di wilayah tersebut.

Dua eskavator dan satu mini dump truk dari Dinas SDA diturunkan untuk pengerukan lumpur. Selain itu, UPT Badan Air juga melakukan pengangkutan sampah yang terbawa aliran kali. Nantinya, lumpur hasil pengerukan akan dibuang ke kawasan Ancol.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

Baca artikel: Pramono Ingin Normalisasi Kali Cakung Lama Jadi Solusi Atasi Banjir Kelapa Gading

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News