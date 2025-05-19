...

Cek Normalisasi Kali Cakung, Pramono Anung Harap Banjir Kelapa Gading Teratasi

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Senin 19 Mei 2025 12:28 WIB
A A A
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengecek langsung proses normalisasi Kali Cakung Lama, Senin (19/5/2025) pagi. Ia didampingi Plt. Kepala Dinas SDA Ika Agustin dan Wali Kota Jakut Hendra Hidayat.
 
Diketahui, proses pengerjaan dibagi dalam 11 segmen dan membentang di wilayah Kelapa Gading hingga Cilincing. Normalisasi ini diharapkan menjadi solusi banjir yang kerap terjadi di wilayah tersebut.
 
Dua eskavator dan satu mini dump truk dari Dinas SDA diturunkan untuk pengerukan lumpur. Selain itu, UPT Badan Air juga melakukan pengangkutan sampah yang terbawa aliran kali. Nantinya, lumpur hasil pengerukan akan dibuang ke kawasan Ancol.
 
Reporter: Muhammad Refi Sandi 
 

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini