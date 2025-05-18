Pengamat sepakbola, Yusuf Kurniawan (Yuke) geregetan dengan kepemimpinan wasit saat laga Persib Bandung vs Barito Putera di pekan ke-32 Liga 1 2024/2025. Ia tak habis pikir, tekel keras yang dilayangkan Murilo ke kaki Febri Hariyadi hanya berbuah kartu kuning.

Sementara itu, pengamat sepakbola, Haris Pardede (Harpa) memiliki informasi A1 soal pemanggilan pemain Timnas Indonesia yang akan berlaga menghadapi Cina dan Jepang pada bulan depan.

Baca artikel: Reaksi Dimas Drajad yang Semringah Kembali Bertanding Bersama Persib Bandung

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News