Yuke Heran Persib Juara Liga 1 Masih Dikerjain Wasit, Harpa Bawa Info A1 Timnas | Locker Room

Febry Rachadi, Jurnalis · Minggu 18 Mei 2025 10:00 WIB
Pengamat sepakbola, Yusuf Kurniawan (Yuke) geregetan dengan kepemimpinan wasit saat laga Persib Bandung vs Barito Putera di pekan ke-32 Liga 1 2024/2025. Ia tak habis pikir, tekel keras yang dilayangkan Murilo ke kaki Febri Hariyadi hanya berbuah kartu kuning.
 
Sementara itu, pengamat sepakbola, Haris Pardede (Harpa) memiliki informasi A1 soal pemanggilan pemain Timnas Indonesia yang akan berlaga menghadapi Cina dan Jepang pada bulan depan.
 

