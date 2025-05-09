Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengungkap alasan pemerintah Indonesia sepakat untuk menjadi tempat uji kilinis level tiga vaksin TBC Bill Gates.

Pertama, lantaran Indonesia punya keuntungan untuk tahu lebih dulu jika ada kecocokan vaksin dengan masyarakat. Kedua, RI bisa akses teknologinya.

“Ketiga, kita sekaligus bisa menegosiasi, kalau ini sudah jadi, kita produksi di biofarma. Karena setiap tahun yang kena di indonesia satu juta,” kata Menkes Budi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

(fru)

