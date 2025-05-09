Kardinal Robert Prevost asal Amerika Serikat terpilih sebagai Paus baru, Kamis (8/5/2025).

Robert Prevost menggantikan Paus Fransiskus. Ia menjadi Paus pertama dari Amerika Serikat dan memilih nama Leo XIV. Berusia 69 tahun, Prevost berasal dari Chicago.

Ia pernah jadi misionaris di Peru, dan fasih berbahasa Italia serta Spanyol. Ia menyoroti pentingnya perdamaian, amal, dan kedekatan dengan umat. Pemilihannya disambut hangat di AS dan Peru.

(rns)

