Highlights Bundesliga 2024-2025 : Imbang Lawan RB Leipzig 3-3, Bayern Munich Tunda Pesta Juara

Febry Rachadi, Jurnalis · Minggu 04 Mei 2025 10:20 WIB
Hasil imbang warnai laga RB Leipzig vs Bayern Munich di Bundesliga 2024-2025. 
 
Pertandingan yang di Stadion Red Bull Arena, Leipzig, Jerman, Sabtu (3/5/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 3-3
 
Tiga gol Leipzig dicetak oleh Benjamin Sesko (11’), Lukas Klostermann (39’), dan Yussuf Poulsen 90+4’). Namun, Bayern membalas lewat gol Eric Dier (62’), Michael Olise (63’), dan Leroy Sane (83’).
 

