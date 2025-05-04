Hasil imbang warnai laga RB Leipzig vs Bayern Munich di Bundesliga 2024-2025.
Pertandingan yang di Stadion Red Bull Arena, Leipzig, Jerman, Sabtu (3/5/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 3-3
Tiga gol Leipzig dicetak oleh Benjamin Sesko (11’), Lukas Klostermann (39’), dan Yussuf Poulsen 90+4’). Namun, Bayern membalas lewat gol Eric Dier (62’), Michael Olise (63’), dan Leroy Sane (83’).
(fru)
