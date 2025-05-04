Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menjadi perhatian publik setelah merilis program pendidikan berbasis disiplin militer yang dinamakan "Gerbang Pancawaluya". Program ini ditujukan untuk menangani siswa-siswa dengan perilaku menyimpang yang sulit ditangani di lingkungan sekolah biasa.

"Gerbang Pancawaluya" menyasar pelajar yang terlibat dalam kasus kenakalan berat, seperti perkelahian brutal, pencurian, hingga tindakan kekerasan yang nyaris mengarah pada percobaan pembunuhan. Melalui pendekatan militer, program ini diharapkan mampu mengubah pola pikir dan perilaku siswa agar kembali ke jalur pendidikan yang positif.

