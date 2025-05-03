Tekad kuat Marwan Ibrahim, warga Mekar Asri Dua, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, untuk menunaikan ibadah haji akhirnya membuahkan hasil.

Pria berusia 53 tahun ini telah menabung selama 13 tahun sejak mendaftarkan diri sebagai calon jemaah haji pada 2013. Kini, jelang keberangkatan ke Tanah Suci, ia aktif berolahraga guna memastikan kondisi fisik tetap prima selama menjalankan ibadah.

(rns)

