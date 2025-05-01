Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memastikan bahwa klub amatir di Liga 3 dan 4 bisa menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mulai 2025-2026.
Namun, kebijakan tersebut, kata Erick, tidak berlaku untuk klub profesional di Liga 1 dan 2.
"Boleh (pakai APBD), tapi hanya untuk klub amatir. Liga 1 dan 2 tidak boleh karena ada regulasi yang melarang. Kalau dipaksakan, nanti malah jadi koruptif," kata Erick Thohir di Jakarta, Selasa (29/4/2025).
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow