Miss Indonesia 2024 Monica Sembiring meresmikan dan melakukan serah terima fasilitas air bersih bagi masyarakat di Kampung Ciseke, Desa Padarincang, Kabupaten Serang, Banten.

Pembangunan saluran air bersih sepanjang 3 kilometer, satu reservoir, dua penampungan air, serta tiga unit fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) ini telah rampung pada pertengahan Februari 2025 lalu melalui program Beauty with a Purpose (BWAP) dengan tema Brings Hope and Clean Water to Communities yang diinisiasi Monica dan didukung MNC Peduli.

Pembangunan pipa saluran air bersih dilaksanakan dari mata air Cirahab hingga sejumlah titik yang dekat dengan pemukiman penduduk. Dengan begitu, akses warga terhadap air bersih kini menjadi lebih dekat.

Sebelumnya, warga terpaksa menggunakan air sungai yang tak layak pakai karena tercemar sampah dan limbah rumah tangga untuk mandi, mencuci, bahkan konsumsi sehari-hari.

