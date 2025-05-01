Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan tanggapan atas laporan Bank Dunia yang mencatat bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 60,3% bila diukur menggunakan ambang batas kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah atas.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan bahwa laporan tersebut perlu disikapi dengan bijak dan tidak serta-merta disamakan dengan indikator resmi kemiskinan nasional.

(fru)

