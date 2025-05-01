Aksi demo dalam rangka Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025 dipusatkan di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Ribuan buruh mulai berdatangan melalui kawasan Patung Kuda. Mereka menggunakan bus maupun berjalan kaki menuju area Monas.

Sekitar 200 ribu buruh diperkirakan ikut serta menyuarakan enam tuntutan utama. Antara lain penghapusan outsourcing, pembentukan Satgas PHK dan pemberantasan korupsi lewat RUU Perampasan Aset.

Sebanyak 13 ribu lebih personel gabungan disiagakan untuk pengamanan.

Reporter: Jessica Winoto

