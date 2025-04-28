Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan pembangunan patung MH Thamrin, tidak akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan berusaha mencari sumber pendanaan lainnya.

"Jadi yang pertama untuk Patung MH Thamrin, saya sedang mengupayakan tidak menggunakan dana APBD," kata Pramono di Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (26/4/2025).

(fru)

