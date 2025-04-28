...

Pemprov Jakarta Bakal Bangun Trek Joging di Tiga Taman Sekitar Gedung ASEAN

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Senin 28 April 2025 11:50 WIB
Gubernur Jakarta Pramono Anung berkelakar tentang mobil dan taman sebagai tempat curahan hati (curhat) saat berbicara mengenai rencana penggabungan tiga taman di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hal itu disampaikan Pramono usai menghadiri Lebaran Betawi 2025 di Monumen Nasional (Monas).
 
"Kita buatkan tempat orang untuk bersilaturahmi dengan keluarganya yang jauh di Jakarta ini, dan juga tempat untuk curhat. Jadi kalau curhat tidak perlu mobil, bisa ke taman yang kita buatkan," ujar Pramono Anung Sabtu (26/4/2024).
 

