Kaget Banyak Ijazah Tertahan, Pramono Anung Siap Turun Tangan | Flash Zone

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Senin 28 April 2025 11:17 WIB
Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku terkejut mengetahui banyaknya kasus ijazah yang tertahan baik di tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Ia menegaskan akan turun langsung untuk menangani persoalan ini.
 
"Saya sendiri juga kaget, ternyata jumlahnya banyak banget. Dalam minggu depan, saya sendiri akan hadir dalam pemutihan tahap kedua," kata Pramono Anung saat menghadiri acara di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (26/4/2025).
 
 

