Hadir di Pemakaman Paus Fransiskus, Jokowi Duduk Sederet dengan Trump dan Zelensky | Flash Zone

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Senin 28 April 2025 11:04 WIB
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, mewakili Indonesia dalam prosesi pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan pada Sabtu, 26 Juni 2025. Kehadirannya merupakan mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Jokowi terlihat berada di deretan kursi depan bersama pemimpin-pemimpin dunia lainnya.
 
Prosesi pemakaman dimulai dengan misa di Basilika Santo Petrus yang diikuti oleh ribuan umat, termasuk uskup, kardinal, dan sejumlah kepala negara. Dalam tayangan resmi Vatikan, Jokowi tampak mengenakan jas hitam dan peci, duduk di samping Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky.
 

(fru)

