Rumor bergabungnya Jens Raven ke Timnas Indonesia U-23 bermula dari pertemuannya dengan Gerald Vanenburg. Pelatih 61 tahun itu tampak membagikan pertemuannya dengan Jens lewat akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahannya, Gerald menyatakan, tengah bersafari menemui beberapa pemain Skuad Garuda untuk masuk dalam timnya. Jika Jens benar bergabung maka ini akan menjadi ‘promosi’ bagi pemain Timnas Indonesia U-20 itu.

Sementara itu, Timnas Indonesia U-23 dijadwalkan mengikuti turnamen Piala AFF U-23 2025 yang digelar di Indonesia, pada 15-31 Juli mendatang. Ini menjadi peluang emas bagi Skuad Garuda U-23 untuk unjuk gigi.

Apalagi sebelumnya, Timnas Indonesia U-23 kalah dari Vietnam dan hanya mampu menjadi runner-up Piala AFF pada 2024.

Selain mempersiapkan Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg yang juga asisten pelatih Patrick Kluivert juga disibukkan dengan laga Skuad Garuda melawan China dan Jepang, pada 5 dan 10 Juni 2025.

Host: Wikanto Arungbudoyo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News